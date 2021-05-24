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Коман хочет зарабатывать в «Баварии» в два раза больше по новому контракту

24 Мая 2021, 22:15,

Полузащитник Кингсли Коман не может договориться с «Баварией» о продлении контракта.

Как сообщает Bild, футболист хочет зарабатывать в два раза больше, чем сейчас. «Бавария» не готова платить 16-17 миллионов евро в период пандемии. Отмечается, что представители француза уже приступили к поиску нового клуба.

24-летний Коман сыграл 39 матчей за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 8 голов и отдал 15 голевых передач. Контракт французского полузащитника с мюнехнским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 65 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Кингсли Коман
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