Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Мустафи и Бенталеб покинут «Шальке»

20 Мая 2021, 19:41,

Немецкий защитник Шкодран Мустафи и алжирский хавбек Набиль Бенталеб точно не сыграют за «Шальке» в следующем сезоне – контракты обоих футболистов истекают в конце июня.

Бенталеб перебрался в «Шальке» изначально на правах аренды из «Тоттенхэма» в 2016 году, а спустя несколько месяцев клуб из Гельзенкирхена выкупил на него права. В текущем сезоне Бундеслиги участник чемпионата мира 2014 сыграл всего в 9 матчах.

Шкодран Мустафи оказался в «Шальке» на правах свободного агента в начале февраля – «Арсенал» пошёл ему навстречу и расторг контракт в одностороннем порядке.

Добавим, что по итогам сезона 2020/21 «Шальке» вылетел из Бундеслиги.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Шальке 04, Шкодран Мустафи, Набиль Бенталеб
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