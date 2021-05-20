Мустафи и Бенталеб покинут «Шальке»

Немецкий защитник Шкодран Мустафи и алжирский хавбек Набиль Бенталеб точно не сыграют за «Шальке» в следующем сезоне – контракты обоих футболистов истекают в конце июня.

Бенталеб перебрался в «Шальке» изначально на правах аренды из «Тоттенхэма» в 2016 году, а спустя несколько месяцев клуб из Гельзенкирхена выкупил на него права. В текущем сезоне Бундеслиги участник чемпионата мира 2014 сыграл всего в 9 матчах.

Шкодран Мустафи оказался в «Шальке» на правах свободного агента в начале февраля – «Арсенал» пошёл ему навстречу и расторг контракт в одностороннем порядке.

Добавим, что по итогам сезона 2020/21 «Шальке» вылетел из Бундеслиги.