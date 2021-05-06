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​Алаба: «Ухожу из «Баварии» со слезами на глазах»

06 Мая 2021, 16:31,

Защитник «Баварии» Давид Алаба ещё пару месяцев назад объявил, что летом покинет клуб в связи с окончанием контракта. Австриец снова сказал несколько слов по поводу своего ухода.

«Всегда трудно, когда что-то заканчивается. Не секрет, что я чувствовал себя здесь как дома. Я ухожу из «Баварии» со слезами на глазах, но в то же время с нетерпением жду своего будущего.

Это не было решение против клуба. Я решил, что мне нужно попробовать что-то новое, сделать ещё один шаг вперёд. Чтобы расти, вы должны покинуть свою «зону комфорта». Я специально включил это словосочетание в кавычки, потому что его могли неверно истолковать», - сказал Алаба клубной пресс-службе.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Давид Алаба
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