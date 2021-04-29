​«РБ Лейпциг» объявил имя нового тренера

Как и сообщали немецкие СМИ, Джесси Марш возглавит «РБ Лейпциг» по завершению нынешнего сезона. Об этом в четверг официально сообщила пресс-служба «быков». Контракт американского специалиста будет рассчитан на два сезона.

В настоящий момент Марш возглавляет австрийский «Ред Булл Зальцбург». Ранее, в сезоне 2018/2019, он работал в «РБ Лейпциге» в штабе Ральфа Рангника. Теперь Джесси попытается заявить о себе уже как главный тренер.

Напомним, что летом тренерский мостик «РБ Лейпцига» покинет Юлиан Нагельсманн. Молодой специалист возглавит «Баварию» вместо Ханса-Дитера Флика.