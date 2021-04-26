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​«Бавария» и Нагельсманн договорились

26 Апреля 2021, 15:47,

«Бавария» уже договорилась о переходе в свои ряды Юлиана Нагельсманна, ныне возглавляющего «РБ Лейпциг». На должности главного тренера «Баварии» он может сменить Ханса-Дитера Флика, который недавно заявил о желании расторгнуть свой трудовой договор с мюнхенцами.

О договорённости между «Баварией» и Нагельсманном на своих страницах сообщает Bild. Источник отмечает, что теперь о переходе тренера предстоит договориться клубам.

Действующий контракт Юлиана Нагельсманна с «РБ Лейпцигом» рассчитан до конца июня 2023 года. Молодой специалист работает с «быками» с лета 2019 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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