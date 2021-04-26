​«Бавария» и Нагельсманн договорились

«Бавария» уже договорилась о переходе в свои ряды Юлиана Нагельсманна, ныне возглавляющего «РБ Лейпциг». На должности главного тренера «Баварии» он может сменить Ханса-Дитера Флика, который недавно заявил о желании расторгнуть свой трудовой договор с мюнхенцами.

О договорённости между «Баварией» и Нагельсманном на своих страницах сообщает Bild. Источник отмечает, что теперь о переходе тренера предстоит договориться клубам.

Действующий контракт Юлиана Нагельсманна с «РБ Лейпцигом» рассчитан до конца июня 2023 года. Молодой специалист работает с «быками» с лета 2019 года.