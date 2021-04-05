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​Райола отреагировал на информацию о запросе им 40 млн евро комиссии за трансфер Холанна

05 Апреля 2021, 14:38,

На прошлой неделе Мино Райола и отец Эрлинга Холанна были замечены в Барселоне. СМИ писали о переговорах представителей талантливого футболиста с «Барселоной», а затем и с «Реалом». Позже появилась информация о том, что Райола якобы требует 40 миллионов евро в качестве своих комиссионных по возможному трансферу Холанна. Известный агент отреагировал на эту информацию.

«Фейковые новости распространяются быстро и далеко», - написал Райола в Twitter, добавив видео с некоторыми публикациями СМИ.

Отметим, что «Боруссия» настроена сохранить Эрлинга Холанна в своём составе на следующий сезон.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Мино Райола, Эрлинг Холанн
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