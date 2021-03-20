«РБ Лейпциг» минимально обыграл «Арминию»

В стартовом матче 26-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» гостил у одного и аутсайдеров и владел мячом на протяжении более 80% игрового времени. «Арминия» мало что смогла создать и ни разу не пробила в створ ворот. Судьбу поединка решила первая атака «РБ Лейпцига» во втором тайме, Дани Ольмо получил мяч на ход на правый край штрафной и в касание вложил его в ногу Марселя Забитцера, которому никто не мешал расстрелять ворота.

«РБ Лейпциг» сократил отставание от лидирующей «Баварии» всего до одного очка.