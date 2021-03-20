«РБ Лейпциг» минимально обыграл «Арминию»

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20 Марта 2021, 00:24,
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В стартовом матче 26-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» гостил у одного и аутсайдеров и владел мячом на протяжении более 80% игрового времени. «Арминия» мало что смогла создать и ни разу не пробила в створ ворот. Судьбу поединка решила первая атака «РБ Лейпцига» во втором тайме, Дани Ольмо получил мяч на ход на правый край штрафной и в касание вложил его в ногу Марселя Забитцера, которому никто не мешал расстрелять ворота.
«РБ Лейпциг» сократил отставание от лидирующей «Баварии» всего до одного очка.
Протокол игры
|Арминия
|0:1
|РБ Лейпциг
|46' Забитцер Марсель (0:1)
Ортега Штефан • Бруннер Седрик 83' 86' ( Шипплок Свен ( 86') • Пипер Амос • 71'Нильссон Хоаким • Лукоки Андерсон 86' ( Гебауэр Кристиан ( 86') • Окугава Масая 84' ( Фогльзаммер Андреас ( 84') • Притль Мануэль • Майер Арне • Влап Михел 69' ( Кордова Серхио ( 69') • Доан Рицу • Клос Фабиан 86' ( Лаурсен Якоб-Баррет ( 86')
Запасные: Кунце Фабиан • Линнер Оскар • Ван дер Хорн Майк • Хартель Марсель
Гулачи Петер • Клостерманн Лукас • Орбан Вилли • Хальстенберг Марсель • Адамс Тайлер • Ольмо Дани 78' ( Поульсен Юссуф ( 78') • Кампль Кевин 85' 87' ( Мукиэле Норди ( 87') • Забитцер Марсель • Хайдара Амаду 77' ( Хенрихс Бенджамин ( 77') • Нкунку Кристофер • Форсберг Эмиль 69' ( Хи-Чан Хван ( 69')
Запасные: Самарджич Лазар • Мартинес Хосеп • Конате Ибраима • Клюйверт Джастин • Сорлот Александр
19 марта. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: РБ Лейпциг, Арминия