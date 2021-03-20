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«РБ Лейпциг» минимально обыграл «Арминию»

20 Марта 2021, 00:24,

В стартовом матче 26-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» гостил у одного и аутсайдеров и владел мячом на протяжении более 80% игрового времени. «Арминия» мало что смогла создать и ни разу не пробила в створ ворот. Судьбу поединка решила первая атака «РБ Лейпцига» во втором тайме, Дани Ольмо получил мяч на ход на правый край штрафной и в касание вложил его в ногу Марселя Забитцера, которому никто не мешал расстрелять ворота.

«РБ Лейпциг» сократил отставание от лидирующей «Баварии» всего до одного очка.

Протокол игры  
Арминия 0:1 РБ Лейпциг
    46' Забитцер Марсель (0:1)
Ортега Штефан Бруннер Седрик   83'   86' (Шипплок Свен (   86') Пипер Амос   71' Нильссон Хоаким Лукоки Андерсон   86' (Гебауэр Кристиан (   86') Окугава Масая   84' (Фогльзаммер Андреас (   84') Притль Мануэль Майер Арне Влап Михел   69' (Кордова Серхио (   69') Доан Рицу Клос Фабиан   86' (Лаурсен Якоб-Баррет (   86')
Запасные: Кунце Фабиан Линнер Оскар Ван дер Хорн Майк Хартель Марсель
Гулачи Петер Клостерманн Лукас Орбан Вилли Хальстенберг Марсель Адамс Тайлер Ольмо Дани   78' (Поульсен Юссуф (   78') Кампль Кевин   85'   87' (Мукиэле Норди (   87') Забитцер Марсель Хайдара Амаду   77' (Хенрихс Бенджамин (   77') Нкунку Кристофер Форсберг Эмиль   69' (Хи-Чан Хван (   69')
Запасные: Самарджич Лазар Мартинес Хосеп Конате Ибраима Клюйверт Джастин Сорлот Александр
19 марта. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: РБ Лейпциг, Арминия
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