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Холанн - главная трансферная цель «Барселоны»

12 Марта 2021, 22:37,

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта полон энергии и оптимизма. Его трансферной целью номер один является лидер атак «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанн, сообщает Mаrca. Ради этой сделки каталонцам придется продать нескольких игроков, и почти все исполнители команды под вопросом в этом плане. В первую очередь испанский гранд может выручить хорошие деньги за Филиппе Коутиньо, Самюэля Юмтити, Мартина Брайтвайта, Жуниора Фирпо и Антуана Гризманна.

Помимо Холанна «Барселона» также может подписать контракт с Эриком Гарсией, Серхио Агуэро, Мемфисом Депаем, Давидом Алаба и Джорджиньо Вейналдумом. Все они скоро станут свободными агентами.

Добавим, что после ухода Неймара в «ПСЖ» «Барселона» потратила 105 млн евро на еще одного игрока «Боруссии» Усмана Дембеле.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Жоан Лапорта
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