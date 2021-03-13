«Боруссия» из Дортмунда по всем статьям переиграла «Герту»

В 25-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда играла против «Герты». Аутсайдер ничего не смог показать на выезде и мог проиграть разгромно. В начале игры Марко Ройс со штрафного зарядил в перекладину, а Джуд Беллингхем едва не открыл счет ударом в касание, но чудом спас голкипер. Судьбу матча решил чудовищный ляп вратаря берлинцев, который долго думал, как отражать дальний удар Юлиана Брандта и не парировал его. На последних минутах пришло время Юссуфа Мукоко, который создал момент для Джованни Рейны (штанга), а в следующей атаке с острого угла сам удвоил счет - 2:0.

«Боруссия» всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов.