«Боруссия» из Дортмунда по всем статьям переиграла «Герту»

|
13 Марта 2021, 22:33,
|
|
В 25-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда играла против «Герты». Аутсайдер ничего не смог показать на выезде и мог проиграть разгромно. В начале игры Марко Ройс со штрафного зарядил в перекладину, а Джуд Беллингхем едва не открыл счет ударом в касание, но чудом спас голкипер. Судьбу матча решил чудовищный ляп вратаря берлинцев, который долго думал, как отражать дальний удар Юлиана Брандта и не парировал его. На последних минутах пришло время Юссуфа Мукоко, который создал момент для Джованни Рейны (штанга), а в следующей атаке с острого угла сам удвоил счет - 2:0.
«Боруссия» всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов.
Протокол игры
|Боруссия Д
|2:0
|Герта
|(1:0) Брандт Юлиан 54'
|(2:0) Мукоко Юссуфа 90'
Хитц Mapвин • Морей Матеу 71' ( Мёнье Тома ( 71') • Джан Эмре • Хуммельс Матс 58' ( Загаду Дан-Аксель ( 58') • Шульц Нико • 23'Беллингхем Джуд • Дауд Махмуд • Азар Торган 71' ( Джованни Рейна ( 71') • Ройс Марко 84' ( Мукоко Юссуфа ( 84') • Брандт Юлиан • Холанн Эрлинг
Запасные: Бюрки Роман • Пасслак Феликс • Пищек Лукаш • Рейньер Жезус • Делани Томас
Ярстейн Руне • Клюнтер Лукас • Штарк Никлас • Дордой Мартон • Зефёйк Дейовайсио 59' 59' ( Лукебакио Доди ( 59') • Тусар Люка • Миттельштедт Максимилиан • Платтенхардт Марвин 59' ( Леки Мэттью ( 59') • Дарида Владимир • 80'Пёнтек Кшиштоф 82' ( Альдерете Омар ( 82') • Кордоба Джон 68' ( Дилросун Джавайро ( 68')
Запасные: Нец Лука • Пекарик Петер • Торунарига Джордан • Jonas Michelbrink • Шволов Александер
13 марта. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Герта