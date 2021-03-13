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«Боруссия» из Дортмунда по всем статьям переиграла «Герту»

13 Марта 2021, 22:33,

В 25-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда играла против «Герты». Аутсайдер ничего не смог показать на выезде и мог проиграть разгромно. В начале игры Марко Ройс со штрафного зарядил в перекладину, а Джуд Беллингхем едва не открыл счет ударом в касание, но чудом спас голкипер. Судьбу матча решил чудовищный ляп вратаря берлинцев, который долго думал, как отражать дальний удар Юлиана Брандта и не парировал его. На последних минутах пришло время Юссуфа Мукоко, который создал момент для Джованни Рейны (штанга), а в следующей атаке с острого угла сам удвоил счет - 2:0.

«Боруссия» всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Боруссия Д 2:0 Герта
(1:0) Брандт Юлиан 54'    
(2:0) Мукоко Юссуфа 90'    
Хитц Mapвин Морей Матеу   71' (Мёнье Тома (   71') Джан Эмре Хуммельс Матс   58' (Загаду Дан-Аксель (   58') Шульц Нико   23' Беллингхем Джуд Дауд Махмуд Азар Торган   71' (Джованни Рейна (   71') Ройс Марко   84' (Мукоко Юссуфа (   84') Брандт Юлиан Холанн Эрлинг
Запасные: Бюрки Роман Пасслак Феликс Пищек Лукаш Рейньер Жезус Делани Томас
Ярстейн Руне Клюнтер Лукас Штарк Никлас Дордой Мартон Зефёйк Дейовайсио   59'   59' (Лукебакио Доди (   59') Тусар Люка Миттельштедт Максимилиан Платтенхардт Марвин   59' (Леки Мэттью (   59') Дарида Владимир   80' Пёнтек Кшиштоф   82' (Альдерете Омар (   82') Кордоба Джон   68' (Дилросун Джавайро (   68')
Запасные: Нец Лука Пекарик Петер Торунарига Джордан Jonas Michelbrink Шволов Александер
13 марта. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Герта
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