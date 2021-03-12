«Боруссия» нацелилась на голкипера «Ювентуса»

Польский голкипер Войцех Щесны, выступающий в итальянской Серии А за туринский «Ювентус», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информирует Transfermarketweb.

30-летний вратарь имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Заинтересованность в услугах опытного футболиста проявляет дортмундская «Боруссия». Руководство «шмелей» готово выделить на покупку Щесны порядка 30 миллионов евро.

Войцех защищает цвета «старой синьоры» с лета 2017-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии поляк провел 20 поединков, в которых пропустил 18 голов.