«РБ Лейпциг» - новый лидер Бундеслиги, «Байер» победил, «Вольфсбург» и «Айнтрахт» потеряли очки

Представители группы команд, ведущие борьбу за еврокубки от Бундеслиги, по разному провели матчи 24-го тура чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» забил три гола в ворота «Фрайбурга» и потеснил «Баварию» с вершины таблицы (3:0).

«Вольфсбург» неудачно съездил в гости к «Хоффенхайму» (1:2), а «Айнтрахт» не смог переиграть «Штуттгарт» (1:1). «Байер» одержал важную победу в Мёнхенгладбахе, забив один гол. Также три очка набрала «Герта» в матче с «Аугсбургом» (2:1).