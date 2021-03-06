«РБ Лейпциг» - новый лидер Бундеслиги, «Байер» победил, «Вольфсбург» и «Айнтрахт» потеряли очки

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06 Марта 2021, 19:30,
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Представители группы команд, ведущие борьбу за еврокубки от Бундеслиги, по разному провели матчи 24-го тура чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» забил три гола в ворота «Фрайбурга» и потеснил «Баварию» с вершины таблицы (3:0).
«Вольфсбург» неудачно съездил в гости к «Хоффенхайму» (1:2), а «Айнтрахт» не смог переиграть «Штуттгарт» (1:1). «Байер» одержал важную победу в Мёнхенгладбахе, забив один гол. Также три очка набрала «Герта» в матче с «Аугсбургом» (2:1).
Протокол игры
|Фрайбург
|0:3
|РБ Лейпциг
|41' Нкунку Кристофер (0:1)
|64' Сорлот Александр (0:2)
|79' Форсберг Эмиль (0:3)
Мюллер Флориан • Кюблер Лукас 80' ( Чон У-Ён ( 80') • Линхарт Филипп • Хайнц Доминик • Гюнтер Кристиан • Шмид Жонатан 80' ( Шлоттербек Кевен ( 80') • Сантамария Батист 65' ( Шаллаи Роланд ( 65') • Хёфлер Николас • 52'Грифо Винченцо • Хёлер Лукас 69' ( Тиль Гус ( 69') • Демирович Эрмедин 69' ( Петерсен Нильс ( 69')
Запасные: Гульде Мануэль • Уфофф Бенджамин • Хаберер Яник
Гулачи Петер • Мукиэле Норди • Юпамекано Део • Клостерманн Лукас 84' ( Хенрихс Бенджамин ( 84') • Адамс Тайлер 84' ( Конате Ибраима ( 84') • Кампль Кевин • Хайдара Амаду • Ольмо Дани 63' ( Форсберг Эмиль ( 63') • Нкунку Кристофер 85' ( Самарджич Лазар ( 85') • Сорлот Александр • Поульсен Юссуф 63' ( Хи-Чан Хван ( 63' ) 75'
Запасные: Мартинес Хосеп • Чаунер Филипп • Клюйверт Джастин
06 марта. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры
|Хоффенхайм
|2:1
|Вольфсбург
|(1:0) Баумгартнер Кристоф 8'
|23' Вегхорст Ваут (1:1)
|(2:1) Крамарич Андрей 41'
Бауманн Оливер • Адамс Касим • Гриллич Флориан • Ричардс Крис • Кадержабек Павел • Руди Себастьян 90' ( Богард Мелайро ( 90') • Самассеку Диади • Йон Марко 53' ( Сессеньон Райан ( 53' ) • 70'Баумгартнер Кристоф • Бебу Ила 78' ( Сков Роберт ( 78') • Крамарич Андрей 77' ( Даббур Мунас ( 77' ) 80'
Запасные: Бренет Джошуа • Бельфодиль Исхак • Филипп Лука • Адамян Саркис
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин 46' ( Мехмеди Адмир ( 46') • Лакруа Максанс • 65'Брукс Джон • Отавио Пауло 88' • 90'Шлагер Ксавер 72' 84' ( Бялек Бартош ( 84') • Арнольд Максимилиан • Баку Ридле • Герардт Янник 46' ( Виктор Жоао II ( 46') • Штеффен Ренато 30' 71' ( Гинчек Даниэль ( 71') • Вегхорст Ваут
Запасные: Зирслебен Тим • Перван Павао • Брекало Йосип • Филипп Максимилиан • Гилавоги Жошуа
06 марта. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры
|Боруссия М
|0:1
|Байер Л
|77' Шик Патрик (0:1)
Зоммер Янн • Лайнер Штефан • Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Бенсебаини Рами • Закария Денис • Нойхаус Флориан • Лазаро Валентино 81' ( Херрманн Патрик ( 81') • Вольф Ханнес • Тюрам Маркус 81' ( Траоре Ибраима ( 81') • Плеа Алассан 70' ( Эмболо Брель ( 70')
Запасные: Бейер Луис • Ланг Михаэль • Райтц Рокко • Вендт Оскар • Зиппель Тобиас • Янчке Тони
Гриль Леннарт • Фримпонг Жереми • Та Джонатан • Тапсоба Эдмон • Венделл Боргес • Арангис Чарлес • Амири Надим • 38'Демирбай Керем • Диаби Мусса • Шик Патрик • 90'Грэй Демарай
Запасные: Вайзер Митчелл • Ломб Никлас • Едвай Тин • Драгович Александр • Аларио Лукас • Паласиос Эксекиэль • Беллараби Карим
06 марта. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
|Айнтрахт Фр
|1:1
|Штуттгарт
|68' Калайджич Саша (0:1)
|(1:1) Костич Филип 69'
Трапп Кевин • Ильзанкер Штефан • Хинтереггер Мартин • 31'Н'Дика Эван • 27'Дурм Эрик 71' ( Роде Себастьян ( 71') • Хасебе Макото 71' ( Туре Альмами ( 71' • Чендлер Тимоти 82') • Соу Джибриль • Костич Филип • Юнес Амин 86' ( Цубер Стивен ( 86') • Андре Силва • Йович Лука
Запасные: Ахе Рагнар • Баркок Аймен • Хрустиц Айдин • Шуберт Маркус • Виллемс Джетро
Кобель Грегор • Мавропанос Константинос 69' ( Каразор Атакан ( 69') • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер • Вамангитука Силла • 54'Эндо Ватару • Мангаля Орель • 77'Соса Борна 88' ( Чурлинов Дарко ( 88') • Фёрстер Филипп • Кулибали Тангуй 59' 62' ( Климович Матео ( 62') • Калайджич Саша 88' ( Сиссе Момо ( 88')
Запасные: Дидави Даниэль • Штенцель Паскаль • Ахамада Науиру • Кастро Гонсало • Бредлов Фабиан
06 марта. Стадион "Deutsche Bank Park".
Протокол игры
|2' Бенеш Ласло (0:1)
|(1:1) Пёнтек Кшиштоф 62'
|(2:1) Лукебакио Доди 89'
Ярстейн Руне • Клюнтер Лукас • Штарк Никлас • 45'Дордой Мартон • Зефёйк Дейовайсио 65' ( Лукебакио Доди ( 65' ) • 72'Тусар Люка 90' ( Альдерете Омар ( 90') • Аскасибар Сантьяго 46' ( Нец Лука ( 46') • Миттельштедт Максимилиан 46' ( Гендузи Маттео ( 46') • Дарида Владимир 86' ( Лёвен Эдуард ( 86') • Кордоба Джон • Пёнтек Кшиштоф
Запасные: Пекарик Петер • Платтенхардт Марвин • Леки Мэттью • Шволов Александер
Гикевич Рафал • Фрамбергер Рафаэль • Гоувелеув Джеффри • 80'Удуохаи Феликс • Валентин Мадс • 50'Стробл Тобиас • Хедира Рани 90' ( Саренсен-Базее Ноа-Йоэль ( 90') • Калиджиури Даниэль • Бенеш Ласло 74' ( Рихтер Марко ( 74') • Хан Андре 26' 90' ( Варгас Рубен ( 90') • Нидерлехнер Флориан 84' ( Грегорич Михаэль ( 84')
Запасные: Гумни Роберт • Груэсо Карлос • Коубек Томаш • Оксфорд Рис • Сухи Марек
06 марта. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вольфсбург, Байер, РБ Лейпциг, Айнтрахт Франкфурт