Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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«РБ Лейпциг» - новый лидер Бундеслиги, «Байер» победил, «Вольфсбург» и «Айнтрахт» потеряли очки

06 Марта 2021, 19:30,

Представители группы команд, ведущие борьбу за еврокубки от Бундеслиги, по разному провели матчи 24-го тура чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» забил три гола в ворота «Фрайбурга» и потеснил «Баварию» с вершины таблицы (3:0).

«Вольфсбург» неудачно съездил в гости к «Хоффенхайму» (1:2), а «Айнтрахт» не смог переиграть «Штуттгарт» (1:1). «Байер» одержал важную победу в Мёнхенгладбахе, забив один гол. Также три очка набрала «Герта» в матче с «Аугсбургом» (2:1).

Протокол игры  
Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг
    41' Нкунку Кристофер (0:1)
    64' Сорлот Александр (0:2)
    79' Форсберг Эмиль (0:3)
Мюллер Флориан Кюблер Лукас   80' (Чон У-Ён (   80') Линхарт Филипп Хайнц Доминик Гюнтер Кристиан Шмид Жонатан   80' (Шлоттербек Кевен (   80') Сантамария Батист   65' (Шаллаи Роланд (   65') Хёфлер Николас   52' Грифо Винченцо Хёлер Лукас   69' (Тиль Гус (   69') Демирович Эрмедин   69' (Петерсен Нильс (   69')
Запасные: Гульде Мануэль Уфофф Бенджамин Хаберер Яник
Гулачи Петер Мукиэле Норди Юпамекано Део Клостерманн Лукас   84' (Хенрихс Бенджамин (   84') Адамс Тайлер   84' (Конате Ибраима (   84') Кампль Кевин Хайдара Амаду Ольмо Дани   63' (Форсберг Эмиль (   63') Нкунку Кристофер   85' (Самарджич Лазар (   85') Сорлот Александр Поульсен Юссуф   63' (Хи-Чан Хван (   63'   75')
Запасные: Мартинес Хосеп Чаунер Филипп Клюйверт Джастин
06 марта. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры  
Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург
(1:0) Баумгартнер Кристоф 8'    
    23' Вегхорст Ваут (1:1)
(2:1) Крамарич Андрей 41'    
Бауманн Оливер Адамс Касим Гриллич Флориан Ричардс Крис Кадержабек Павел Руди Себастьян   90' (Богард Мелайро (   90') Самассеку Диади Йон Марко   53' (Сессеньон Райан (   53'   70') Баумгартнер Кристоф Бебу Ила   78' (Сков Роберт (   78') Крамарич Андрей   77' (Даббур Мунас (   77'   80')
Запасные: Бренет Джошуа Бельфодиль Исхак Филипп Лука Адамян Саркис
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   46' (Мехмеди Адмир (   46') Лакруа Максанс   65' Брукс Джон Отавио Пауло   88'   90' Шлагер Ксавер   72'   84' (Бялек Бартош (   84') Арнольд Максимилиан Баку Ридле Герардт Янник   46' (Виктор Жоао II (   46') Штеффен Ренато   30'   71' (Гинчек Даниэль (   71') Вегхорст Ваут
Запасные: Зирслебен Тим Перван Павао Брекало Йосип Филипп Максимилиан Гилавоги Жошуа
06 марта. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры  
Боруссия М 0:1 Байер Л
    77' Шик Патрик (0:1)
Зоммер Янн Лайнер Штефан Гинтер Маттиас Эльведи Нико Бенсебаини Рами Закария Денис Нойхаус Флориан Лазаро Валентино   81' (Херрманн Патрик (   81') Вольф Ханнес Тюрам Маркус   81' (Траоре Ибраима (   81') Плеа Алассан   70' (Эмболо Брель (   70')
Запасные: Бейер Луис Ланг Михаэль Райтц Рокко Вендт Оскар Зиппель Тобиас Янчке Тони
Гриль Леннарт Фримпонг Жереми Та Джонатан Тапсоба Эдмон Венделл Боргес Арангис Чарлес Амири Надим   38' Демирбай Керем Диаби Мусса Шик Патрик   90' Грэй Демарай
Запасные: Вайзер Митчелл Ломб Никлас Едвай Тин Драгович Александр Аларио Лукас Паласиос Эксекиэль Беллараби Карим
06 марта. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры  
Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт
    68' Калайджич Саша (0:1)
(1:1) Костич Филип 69'    
Трапп Кевин Ильзанкер Штефан Хинтереггер Мартин   31' Н'Дика Эван   27' Дурм Эрик   71' (Роде Себастьян (   71') Хасебе Макото   71' (Туре Альмами (   71' Чендлер Тимоти   82') Соу Джибриль Костич Филип Юнес Амин   86' (Цубер Стивен (   86') Андре Силва Йович Лука
Запасные: Ахе Рагнар Баркок Аймен Хрустиц Айдин Шуберт Маркус Виллемс Джетро
Кобель Грегор Мавропанос Константинос   69' (Каразор Атакан (   69') Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер Вамангитука Силла   54' Эндо Ватару Мангаля Орель   77' Соса Борна   88' (Чурлинов Дарко (   88') Фёрстер Филипп Кулибали Тангуй   59'   62' (Климович Матео (   62') Калайджич Саша   88' (Сиссе Момо (   88')
Запасные: Дидави Даниэль Штенцель Паскаль Ахамада Науиру Кастро Гонсало Бредлов Фабиан
06 марта. Стадион "Deutsche Bank Park".
Протокол игры  
Герта 2:1 Аугсбург
    2' Бенеш Ласло (0:1)
(1:1) Пёнтек Кшиштоф 62'    
(2:1) Лукебакио Доди 89'    
Ярстейн Руне Клюнтер Лукас Штарк Никлас   45' Дордой Мартон Зефёйк Дейовайсио   65' (Лукебакио Доди (   65'   72') Тусар Люка   90' (Альдерете Омар (   90') Аскасибар Сантьяго   46' (Нец Лука (   46') Миттельштедт Максимилиан   46' (Гендузи Маттео (   46') Дарида Владимир   86' (Лёвен Эдуард (   86') Кордоба Джон Пёнтек Кшиштоф
Запасные: Пекарик Петер Платтенхардт Марвин Леки Мэттью Шволов Александер
Гикевич Рафал Фрамбергер Рафаэль Гоувелеув Джеффри   80' Удуохаи Феликс Валентин Мадс   50' Стробл Тобиас Хедира Рани   90' (Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль (   90') Калиджиури Даниэль Бенеш Ласло   74' (Рихтер Марко (   74') Хан Андре   26'   90' (Варгас Рубен (   90') Нидерлехнер Флориан   84' (Грегорич Михаэль (   84')
Запасные: Гумни Роберт Груэсо Карлос Коубек Томаш Оксфорд Рис Сухи Марек
06 марта. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вольфсбург, Байер, РБ Лейпциг, Айнтрахт Франкфурт
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