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«Монако» хочет арендовать голкипера «Баварии»

04 Марта 2021, 11:49,

Голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель может уйти в аренду для получения игровой практики. В стане чемпиона Германии 24-летний вратарь довольствуется ролью дублера Мануэля Нойера.

Согласно информации издания Kicker, Нюбель может переехать во французский чемпионат. Интерес к голкиперу проявляет «Монако». Монегаски рассчитывают оформит аренду футболиста. «Бавария» готова отпустить Александра, чтобы он набирался опыта.

Нюбель перешел в мюнхенский гранд летом прошлого года на правах свободного агента. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор до 2025-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Монако, Трансферы футбола - лето 2021, Александр Нюбель
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