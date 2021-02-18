Толиссо получил травму на тренировке «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентен Толиссо получил травму.

Как сообщает Bild, французский полузащитник получил повреждение на тренировке немецкого клуба. Отмечается, что Толиссо громко закричал во время занятия, его увезли с поля на машине для гольфа.

26-летний Толиссо принял участие в двадцати двух матчах «Баварии» во всех турнирах нынешнего сезона и записал на свой счёт три забитых гола. Напомним, что Корентен перешёл в мюнхенский клуб из «Лиона» в июле 2017 года.

Стоит отметить, что «Бавария» сыграет против «Лацио» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 23 февраля.