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Толиссо получил травму на тренировке «Баварии»

18 Февраля 2021, 19:11,

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентен Толиссо получил травму.

Как сообщает Bild, французский полузащитник получил повреждение на тренировке немецкого клуба. Отмечается, что Толиссо громко закричал во время занятия, его увезли с поля на машине для гольфа.

26-летний Толиссо принял участие в двадцати двух матчах «Баварии» во всех турнирах нынешнего сезона и записал на свой счёт три забитых гола. Напомним, что Корентен перешёл в мюнхенский клуб из «Лиона» в июле 2017 года.

Стоит отметить, что «Бавария» сыграет против «Лацио» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 23 февраля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Корентен Толиссо
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