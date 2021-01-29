Горецка и Мартинес заразились коронавирусом

Полузащитники «Баварии» Леон Горецка и Хави Мартинес сдали положительные тесты на коронавирус, об этом сообщил наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик.

«Толиссо идёт на поправку, мы надеемся, что он сыграет с «Хоффенхаймом» в воскресенье. Ньянзу восстанавливается, будем следить за его состоянием. У Нюбеля повреждение лодыжки, он пропустит пару месяцев. У Горецки и Мартинеса коронавирус, они не помогут нам в ближайшем матче», - цитирует немецкого специалиста sport.de.

После восемнадцати туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая идущий следом «РБ Лейпциг» на семь зачетных баллов.