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Горецка и Мартинес заразились коронавирусом

29 Января 2021, 15:52,

Global Look Press

Полузащитники «Баварии» Леон Горецка и Хави Мартинес сдали положительные тесты на коронавирус, об этом сообщил наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик.

«Толиссо идёт на поправку, мы надеемся, что он сыграет с «Хоффенхаймом» в воскресенье. Ньянзу восстанавливается, будем следить за его состоянием. У Нюбеля повреждение лодыжки, он пропустит пару месяцев. У Горецки и Мартинеса коронавирус, они не помогут нам в ближайшем матче», - цитирует немецкого специалиста sport.de.

После восемнадцати туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая идущий следом «РБ Лейпциг» на семь зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Хави Мартинес, Ханс-Дитер Флик, Леон Горецка, Александр Нюбель
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