Бербатов: «Меня не удивит переход Алабы в «Реал»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал возможный переход защитника «Баварии» Давида Алабы в мадридский «Реал».

«Меня совсем не удивит этот трансфер. В любом случае нужно принимать во внимание то, как разрешится ситуация с Серхио Рамосом. Если испанец останется, то будет первым номером в «Реале», не уверен, что в таком случае Алаба будет получать игровую практику.

У «Баварии» достаточное количество сильных игроков, чтобы без проблем отпустить Алабу, они могут позволить себе подписать защитника на замену Давиду. Уверен, что мюнхенцы справятся и без Алабы», - цитирует Бербатова As.