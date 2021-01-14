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Бербатов: «Меня не удивит переход Алабы в «Реал»

14 Января 2021, 21:15,

twitter.com

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал возможный переход защитника «Баварии» Давида Алабы в мадридский «Реал».

«Меня совсем не удивит этот трансфер. В любом случае нужно принимать во внимание то, как разрешится ситуация с Серхио Рамосом. Если испанец останется, то будет первым номером в «Реале», не уверен, что в таком случае Алаба будет получать игровую практику.

У «Баварии» достаточное количество сильных игроков, чтобы без проблем отпустить Алабу, они могут позволить себе подписать защитника на замену Давиду. Уверен, что мюнхенцы справятся и без Алабы», - цитирует Бербатова As.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Бавария, Димитар Бербатов, Давид Алаба
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
14 Января 2021, 21:54

не понял про конкуренцию с Рамосом, все забыли что Алаба в первую очередь левый защитник, который при необходимости может сыграть где угодно. Если речь о Реале, думаю заберет себе левый фланг, Менди будет подменять, а Марсело сильно сдал и покинет Мадрид

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