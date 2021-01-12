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Йович близок к возвращению в «Айнтрахт»

12 Января 2021, 20:28,

Global Look Press

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может провести вторую половину сезона в Бундеслиге.

Как сообщает Goal, сербский футболист близок к возвращению в «Айнтрахт». Отмечается, что речь идёт только об аренде. Интерес к Йовичу проявляли «Милан» и «Вулверхэмптон».

23-летний нападающий переехал в Испанию как раз из «Айнтрахта». Трансфер Йовича обошёлся «сливочным» в 63 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Лука сыграл пять матчей за мадридский клуб во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Контракт Йовича с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

После пятнадцати туров «Айнтрахт» занимает девятое место в чемпионате Германии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, Трансферы футбола - зима 2021, Лука Йович
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