Витсель пропустит несколько месяцев из-за травмы

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель получил травму в первом тайме матча с «РБ Лейпцигом» (1:3).

Как сообщает журналист Патрик Бергер в «Твиттере», у бельгийца диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Таким образом, Витсель пропустит минимум несколько месяцев.

31-летний полузащитник сыграл двадцать два матча за «Боруссию» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом.

Витсель перешёл в дортмундский клуб в августе 2018 года, а его соглашение с «Боруссией» будет действовать ещё полтора сезона.

После пятнадцати туров «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии.