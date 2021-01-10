Витсель пропустит несколько месяцев из-за травмы

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10 Января 2021, 18:35,
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель получил травму в первом тайме матча с «РБ Лейпцигом» (1:3).
Как сообщает журналист Патрик Бергер в «Твиттере», у бельгийца диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Таким образом, Витсель пропустит минимум несколько месяцев.
31-летний полузащитник сыграл двадцать два матча за «Боруссию» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом.
Витсель перешёл в дортмундский клуб в августе 2018 года, а его соглашение с «Боруссией» будет действовать ещё полтора сезона.
После пятнадцати туров «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Боруссия Дортмунд, Аксель Витсель