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Витсель пропустит несколько месяцев из-за травмы

10 Января 2021, 18:35,

Global Look Press

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель получил травму в первом тайме матча с «РБ Лейпцигом» (1:3).

Как сообщает журналист Патрик Бергер в «Твиттере», у бельгийца диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Таким образом, Витсель пропустит минимум несколько месяцев.

31-летний полузащитник сыграл двадцать два матча за «Боруссию» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом.

Витсель перешёл в дортмундский клуб в августе 2018 года, а его соглашение с «Боруссией» будет действовать ещё полтора сезона.

После пятнадцати туров «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Аксель Витсель
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