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Аканджи: «В ближайшее время обсудим продление контракта с «Боруссией»

08 Января 2021, 18:18,

Global Look Press

Защитник Мануэль Аканджи, выступающий за дортмундскую «Боруссию», ответил на вопрос о своем будущем.

«В футболе каждый день что-то меняется. У меня нет какого-то определенного плана на карьеру. Я живу сегодняшним днем, прямо сейчас я счастлив в «Боруссии». Я хочу и дальше выходить на поле в футболке этого клуба и помогать команде.

Продление контракта? Посмотрим. Мы обязательно скоро пообщаемся с руководством, увидим, как всё будет», - цитирует Аканджи sport1.

25-летний швейцарец в нынешнем сезоне сыграл девятнадцать матчей за «Боруссию» и забил два гола, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Мануэль Аканджи
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