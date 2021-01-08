Аканджи: «В ближайшее время обсудим продление контракта с «Боруссией»

Защитник Мануэль Аканджи, выступающий за дортмундскую «Боруссию», ответил на вопрос о своем будущем.

«В футболе каждый день что-то меняется. У меня нет какого-то определенного плана на карьеру. Я живу сегодняшним днем, прямо сейчас я счастлив в «Боруссии». Я хочу и дальше выходить на поле в футболке этого клуба и помогать команде.

Продление контракта? Посмотрим. Мы обязательно скоро пообщаемся с руководством, увидим, как всё будет», - цитирует Аканджи sport1.

25-летний швейцарец в нынешнем сезоне сыграл девятнадцать матчей за «Боруссию» и забил два гола, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.