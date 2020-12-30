Альфонсо Дэвис - лучший спортсмен Канады в 2020 году

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис признан лучшим спортсменом Канады по итогам 2020-го года. Об этом рапортует официальный сайт футбольной ассоциации страны.

Альфонсо получил премию Postmedia Male Athlete of the Year 2020 после успешного года, проведенного в немецком гранде. Игрок стал двукратным обладателем награды, ранее он получал ее в 2018-м году.

Напомним, что 20-летний футболист перебрался в мюнхенский гранд летом 2018-го года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023-го года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Дэвис провел шесть поединков, не отметившись результативными действиями.