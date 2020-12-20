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«Бавария» не будет покупать футболистов в зимнее трансферное окно

20 Декабря 2020, 15:59,

twitter.com

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что клуб не планирует совершать трансферы в зимнее трансферное окно.

«Мы не будем совершать трансферы в январе. С 8 марта на наших матчах не было ни одного зрителя, а ведь эта ситуация может не измениться до конца сезона. Мы должны учитывать текущее финансовое положение. Но я хочу отметить, что мы не планируем ни с кем расставаться», - цитирует Румменигге Bayern & Germany

После тринадцати туров «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея в своём активе тридцать очков, отрыв от идущего следом «Байера» составляет два зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге
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