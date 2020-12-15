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Вьери: «Лукаку в «Баварии» забивал бы не меньше Левандовски»

15 Декабря 2020, 12:23,

Global Look Press

Известный в прошлом итальянский футболист Кристиан Вьери провел параллель между нападающим мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовски и форвардом миланского «Интера» Ромелу Лукаку.

«Если бы Ромелу играл за «Баварию», он бы имел такую же результативность, как Левандовски. А вот Роберт, играя за «Интер», не забил бы так много голов.

Я считаю, что Ромелу превосходит Гарри Кейна. Лукаку - смесь Тевеса и Агуэро», - приводит слова Вьери издание Football-Italia.

В текущем розыгрыше Серии А 27-летний бельгиец провел десять матчей, отметившись девятью голами и двумя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Кристиан Вьери
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