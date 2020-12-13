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​Флик: «Не смогли оказывать давление на соперника, как планировали»

13 Декабря 2020, 10:51,

Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался по поводу ничьей с клубом «Унион Берлин» (1:1).

«Мы не вошли в игру так, как хотели. В ситуации с пропущенным голом мы могли лучше обороняться. Когда первый пас ведёт к опасному моменту у наших ворот, мы теряем уверенность.

Мы использовали простые или длинные передачи, что меня не слишком устраивало. Мы обсудили это во время перерыва, хотели играть более хладнокровно и иметь преимущество. Вторым таймом я доволен больше, но мы определённо можем играть лучше.

Наша идея – оказывать давление на соперника. Сегодня мы не смогли реализовать эту идею, как планировали. Это будет сложный сезон, но мы об этом знали. Теперь нужно сделать выводы», - цитирует Флика пресс-служба клуба.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
13 Декабря 2020, 11:43

ничего, Флик, вы не можете играть постоянно круто и проводить сезон вообще одними победами...Только главное, не теряйте свой игровой стиль!!! В прошлом сезоне видел матчи Баварии, и радовала не столько победа, а именно интересная, творческая, разнообразная игра!!!!

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