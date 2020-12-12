«Унион» едва не обыграл «Баварию»

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12 Декабря 2020, 22:28,
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В 11-м туре Бунеслиги «Унион» дал настоящий бой «Баварии» и заслуженно набрал очко. С первых минут берлинцы начали создавать моменты, и если выход один на один с голкипером не привел к голу, то после подачи углового счет был открыт, это здорово сыграл головой Гриша Прёмель. «Бавария» отыгралась лишь в середине второго тайма, когда Роберт Левандовски получил пас от лицевой линии и не мог промахнуться - 1:1.
После 11 туров «Бавария» делит первое место с «РБ Лепйцигом».
Протокол игры
|Унион Берлин
|1:1
|Бавария
|(1:0) Прёмель Гриша 4'
|67' Левандовски Роберт (1:1)
Луте Андреас • Триммель Кристофер • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • 45'Ленц Кристофер • Прёмель Гриша • 72'Гризбек Себастьян 72' ( Эндо Кейта ( 72') • Бекер Шеральдо • 79'Ингвартсен Маркус 36' ( Тойхерт Седрик ( 36') • Бюльтер Мариус 72' ( Рюэрсон Юлиан ( 72') • Авонийи Тайво 90' ( Гентнер Кристиан ( 90')
Запасные: Мацеевски Тим • Гисельман Нико • Кариус Лорис • Гогия Акакий
Нойер Мануэль • Павар Бенджамин • Боатенг Жером • Алаба Давид • Альфонсо Дэвис • 30'Горетцка Леон 77' ( Толиссо Корентен ( 77') • Мусиала Джамал 63' ( Сане Лерой ( 63') • Гнабри Серж 37' 88' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 88') • Мюллер Томас • Коман Кингсли • Левандовски Роберт
Запасные: Рока Марк • Нюбель Александр • Эрнандес Люка • Сарр Буна • Коста Дуглас • Ричардс Крис
12 декабря. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Унион Берлин