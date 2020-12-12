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«Унион» едва не обыграл «Баварию»

12 Декабря 2020, 22:28,

Global Look Press

В 11-м туре Бунеслиги «Унион» дал настоящий бой «Баварии» и заслуженно набрал очко. С первых минут берлинцы начали создавать моменты, и если выход один на один с голкипером не привел к голу, то после подачи углового счет был открыт, это здорово сыграл головой Гриша Прёмель. «Бавария» отыгралась лишь в середине второго тайма, когда Роберт Левандовски получил пас от лицевой линии и не мог промахнуться - 1:1.

После 11 туров «Бавария» делит первое место с «РБ Лепйцигом».

Протокол игры  
Унион Берлин 1:1 Бавария
(1:0) Прёмель Гриша 4'    
    67' Левандовски Роберт (1:1)
Луте Андреас Триммель Кристофер Фридрих Марвин Кнохе Робин   45' Ленц Кристофер Прёмель Гриша   72' Гризбек Себастьян   72' (Эндо Кейта (   72') Бекер Шеральдо   79' Ингвартсен Маркус   36' (Тойхерт Седрик (   36') Бюльтер Мариус   72' (Рюэрсон Юлиан (   72') Авонийи Тайво   90' (Гентнер Кристиан (   90')
Запасные: Мацеевски Тим Гисельман Нико Кариус Лорис Гогия Акакий
Нойер Мануэль Павар Бенджамин Боатенг Жером Алаба Давид Альфонсо Дэвис   30' Горетцка Леон   77' (Толиссо Корентен (   77') Мусиала Джамал   63' (Сане Лерой (   63') Гнабри Серж   37'   88' (Чупо-Мотинг Эрик (   88') Мюллер Томас Коман Кингсли Левандовски Роберт
Запасные: Рока Марк Нюбель Александр Эрнандес Люка Сарр Буна Коста Дуглас Ричардс Крис
12 декабря. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Унион Берлин
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