«Унион» едва не обыграл «Баварию»

В 11-м туре Бунеслиги «Унион» дал настоящий бой «Баварии» и заслуженно набрал очко. С первых минут берлинцы начали создавать моменты, и если выход один на один с голкипером не привел к голу, то после подачи углового счет был открыт, это здорово сыграл головой Гриша Прёмель. «Бавария» отыгралась лишь в середине второго тайма, когда Роберт Левандовски получил пас от лицевой линии и не мог промахнуться - 1:1.

После 11 туров «Бавария» делит первое место с «РБ Лепйцигом».