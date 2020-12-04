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Дэвис может сыграть с «Локомотивом»

04 Декабря 2020, 16:40,

Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии защитника Альфонсо Дэвиса, получившего травму в октябре.

«Дэвис уже принимает участие в тренировках, но завтра сыграть он не сможет. Мы подождем, посмотрим на его состояние и, возможно, он сможет принять участие в матче с «Локомотивом» в среду.

Если говорить об остальных травмированных игроках, то в ближайшее время нам не помогут только Киммих и Толиссо», - цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

Матч между «Баварией» и «Локомотивом» состоится в среду, 9 ноября. «Железнодорожникам» необходимо побеждать в Германии, чтобы побороться за выход в плей-офф Лиги Европы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик, Альфонсо Дэвис
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