Холанн отпраздновал личную награду покером за тайм в ворота «Герты»

Самым ярким и результативным матчем восьмого тура чемпионата Германии стала игра между «Гертой» и «Боруссией» из Дортмунда. Берлинцы были сильнее в первом тайме (1:0), и вряд ли кто-то мог предположить итоговый счет. Сразу после перерыва включился лучший молодой игрок мира Эрлинг Холанн, который оформил хет-трик за 16 минут, а затем забил снова. Как итог 5:2, и Дортмунд вышел на второе место в одном очке от «Баварии».