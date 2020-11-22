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Холанн отпраздновал личную награду покером за тайм в ворота «Герты»

22 Ноября 2020, 00:26,

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Самым ярким и результативным матчем восьмого тура чемпионата Германии стала игра между «Гертой» и «Боруссией» из Дортмунда. Берлинцы были сильнее в первом тайме (1:0), и вряд ли кто-то мог предположить итоговый счет. Сразу после перерыва включился лучший молодой игрок мира Эрлинг Холанн, который оформил хет-трик за 16 минут, а затем забил снова. Как итог 5:2, и Дортмунд вышел на второе место в одном очке от «Баварии».

Протокол игры  
Герта 2:5 Боруссия Д
(1:0) Кунья Матеус 33'    
    47' Холанн Эрлинг (1:1)
    49' Холанн Эрлинг (1:2)
    63' Холанн Эрлинг (1:3)
    70' Геррейро Рафаэль (1:4)
(2:4) Кунья Матеус 79'    
    80' Холанн Эрлинг (2:5)
Шволов Александер Пекарик Петер   85' (Миттельштедт Максимилиан (   85') Боята Дедрик Альдерете Омар Платтенхардт Марвин   85' (Зеефейк Дейовайзио (   85') Кунья Матеус   61' Штарк Никлас Гендузи Маттео Дарида Владимир   76' (Лёвен Эдуард (   76') Лукебакио Доди   76' (Нганкам Жессик (   76') Пёнтек Кшиштоф   76' (Леки Мэттью (   76')
Запасные: Дордой Мартон Тусар Люка Ярстейн Руне Дилросун Джавайро
Бюрки Роман Джан Эмре   77' (Пищек Лукаш (   77') Хуммельс Матс Аканджи Мануэль Мёнье Тома Витсель Аксель Дауд Махмуд   62' (Беллингхем Джуд (   62') Геррейро Рафаэль   10'   86' (Шульц Нико (   86') Ройс Марко   77' (Джованни Рейна (   77') Брандт Юлиан Холанн Эрлинг   86' (Мукоко Юссуфа (   86')
Запасные: Пасслак Феликс Азар Торган Санчо Джедон Хитц Mapвин
21 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Герта, Эрлинг Холанн
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Комментарии (10)
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2
Underdog
22 Ноября 2020, 00:53

Как хорошо,что МЮ его не купил. Потерялся бы такой талант

1
rygen
22 Ноября 2020, 00:56

Парню повезло, что не в горнило АПЛ попал, а спокойно растет себе

1
Underdog
22 Ноября 2020, 01:03

И я это сказал как болельщик МЮ. Просто реально было жалко парня.
А то бы еще с Гринвудом подружился и снюхался бы, и скурился))) и стал бы техно викингом)))). Клаберы со стажем меня поймут)))

1
rygen
22 Ноября 2020, 01:16

МЮ мне уже несколько лет напоминает Милан, но с большими деньгами, плана у руководства нет, но винят тренеров, да и вообще всех. Но руководство Барсы старалось переплюнуть.
У Гринвуда уже есть дружок в сбороной и хватит - это как Кокорин и Мамаев, только для двоих разрешено, интимненько.
Ну за старину техно викинга, аж олдскулы свело)

1
CERG
22 Ноября 2020, 01:00

Горлышко)..

0
ARTUR
22 Ноября 2020, 00:32

трепещите )) новый голеодор , не зазвездил бы только

1
rygen
22 Ноября 2020, 00:38

Реально сильный нападающий, отрывается мгновенно от оппонента, Сити бы к нему присмотреться, с Жезусом у них ничего не получится, а Агуэро ломается слишком часто

1
ARTUR
22 Ноября 2020, 00:42

однозначно сильный , и так подошел Дортмунду , ох наварятся они на нем ))

1
rygen
22 Ноября 2020, 00:55

Райола уже комиссионные считает))

1
ARTUR
22 Ноября 2020, 00:58

этот мутант свое не упустит ))

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