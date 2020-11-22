Холанн отпраздновал личную награду покером за тайм в ворота «Герты»

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22 Ноября 2020, 00:26,
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Самым ярким и результативным матчем восьмого тура чемпионата Германии стала игра между «Гертой» и «Боруссией» из Дортмунда. Берлинцы были сильнее в первом тайме (1:0), и вряд ли кто-то мог предположить итоговый счет. Сразу после перерыва включился лучший молодой игрок мира Эрлинг Холанн, который оформил хет-трик за 16 минут, а затем забил снова. Как итог 5:2, и Дортмунд вышел на второе место в одном очке от «Баварии».
Протокол игры
|Герта
|2:5
|Боруссия Д
|(1:0) Кунья Матеус 33'
|47' Холанн Эрлинг (1:1)
|49' Холанн Эрлинг (1:2)
|63' Холанн Эрлинг (1:3)
|70' Геррейро Рафаэль (1:4)
|(2:4) Кунья Матеус 79'
|80' Холанн Эрлинг (2:5)
Шволов Александер • Пекарик Петер 85' ( Миттельштедт Максимилиан ( 85') • Боята Дедрик • Альдерете Омар • Платтенхардт Марвин 85' ( Зеефейк Дейовайзио ( 85') • Кунья Матеус • 61'Штарк Никлас • Гендузи Маттео • Дарида Владимир 76' ( Лёвен Эдуард ( 76') • Лукебакио Доди 76' ( Нганкам Жессик ( 76') • Пёнтек Кшиштоф 76' ( Леки Мэттью ( 76')
Запасные: Дордой Мартон • Тусар Люка • Ярстейн Руне • Дилросун Джавайро
Бюрки Роман • Джан Эмре 77' ( Пищек Лукаш ( 77') • Хуммельс Матс • Аканджи Мануэль • Мёнье Тома • Витсель Аксель • Дауд Махмуд 62' ( Беллингхем Джуд ( 62') • Геррейро Рафаэль 10' 86' ( Шульц Нико ( 86') • Ройс Марко 77' ( Джованни Рейна ( 77') • Брандт Юлиан • Холанн Эрлинг 86' ( Мукоко Юссуфа ( 86')
Запасные: Пасслак Феликс • Азар Торган • Санчо Джедон • Хитц Mapвин
21 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Герта, Эрлинг Холанн
Как хорошо,что МЮ его не купил. Потерялся бы такой талант
Парню повезло, что не в горнило АПЛ попал, а спокойно растет себе
И я это сказал как болельщик МЮ. Просто реально было жалко парня.
А то бы еще с Гринвудом подружился и снюхался бы, и скурился))) и стал бы техно викингом)))). Клаберы со стажем меня поймут)))
МЮ мне уже несколько лет напоминает Милан, но с большими деньгами, плана у руководства нет, но винят тренеров, да и вообще всех. Но руководство Барсы старалось переплюнуть.
У Гринвуда уже есть дружок в сбороной и хватит - это как Кокорин и Мамаев, только для двоих разрешено, интимненько.
Ну за старину техно викинга, аж олдскулы свело)
Горлышко)..
трепещите )) новый голеодор , не зазвездил бы только
Реально сильный нападающий, отрывается мгновенно от оппонента, Сити бы к нему присмотреться, с Жезусом у них ничего не получится, а Агуэро ломается слишком часто
однозначно сильный , и так подошел Дортмунду , ох наварятся они на нем ))
Райола уже комиссионные считает))
этот мутант свое не упустит ))