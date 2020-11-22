Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Холанн рассказал, почему зол на тренера

22 Ноября 2020, 10:06,

Твиттер

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн пошутил после субботнего матча чемпионата Германии против «Герты». Дортмундцы победили на выезде со счётом 5:2, Холанн записал на свой счёт «покер».

«После игры Фавр спросил у меня, сколько я забил. Он сказал: «Ты забил три?». Я ответил: «Нет, четыре. Всего четыре, потому что вы меня подставили». Так что я сейчас немного злюсь на тренера», - рассказал Холанн ESPN.

Эрлинг Холанн был заменён в концовке матча – на его место вышел Юссуфа Мукуко, который стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги в возрасте 16 лет и 1 дня. В чемпионате Германии можно играть с шестнадцати лет.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Люсьен Фавр
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола