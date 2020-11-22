​Холанн рассказал, почему зол на тренера

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн пошутил после субботнего матча чемпионата Германии против «Герты». Дортмундцы победили на выезде со счётом 5:2, Холанн записал на свой счёт «покер».

«После игры Фавр спросил у меня, сколько я забил. Он сказал: «Ты забил три?». Я ответил: «Нет, четыре. Всего четыре, потому что вы меня подставили». Так что я сейчас немного злюсь на тренера», - рассказал Холанн ESPN.

Эрлинг Холанн был заменён в концовке матча – на его место вышел Юссуфа Мукуко, который стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги в возрасте 16 лет и 1 дня. В чемпионате Германии можно играть с шестнадцати лет.