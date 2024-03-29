«Ливерпулю» интересен защитник «Ювентуса»

Защитник туринского «Ювентуса» Дин Хейсен, ныне выступающий на правах аренды за столичную «Рому», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Англии. Об этом сообщается на страницах портала Tribal Football.

В подписании футболиста заинтересован «Ливерпуль». «Рома», в свою очередь, хотела бы сохранить Хейсена у себя, однако не готова платить запрашиваемые за его трансфер 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 18-летний нидерландский футболист провел 11 поединков в Серии А. Защитник отметился двумя забитыми мячами и получил четыре желтые карточки.