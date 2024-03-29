«Ливерпуль» выбирает замену Клоппу из двух тренеров

В шорт-листе «Ливерпуля» остаются два тренера после отказа от борьбы за наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

По сообщениям таблоида Daily Mail, в сфере интересов мерсисайдского гранда находятся Роберто де Дзерби из «Брайтона» и Рубен Аморим, занимающий пост рулевого лиссабонского «Спортинга». Вполне вероятно, что кто-то из них займет место Юргена Клоппа. Немецкий специалист покинет «красных» по окончании нынешнего сезона.

После 28 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 64 балла и занимает второе место в турнирной таблице.

«Ливерпуль» принял решение по Хаби Алонсо