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«Ливерпуль» принял решение по Хаби Алонсо

29 Марта 2024 • 08:52 Комментировать (2)

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо считался основным претендентом на место Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Однако, как информирует The Times, руководство английского клуба приняло решение отказаться от приглашения испанского специалиста.

«Красные» больше не рассматривают кандидатуру Алонсо, поскольку тот склоняется к продолжению работы в Леверкузене в сезоне-2024/2025. Среди альтернативных вариантов «Ливерпуль» рассмотрит Роберто де Дзерби и Рубена Аморима.

Под руководством Алонсо «Байер» уверенно движется к чемпионству в Бундеслиге. После 26 туров команда занимает первое место с 10-очковым отрывом от «Баварии».

Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена

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Ливерпуль Хаби Алонсо Байер ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Bulls27
29 Марта 2024 в 10:54
Да он и не нужен . Нашли тоже специалиста . Хави из Барсы . А Клопп в Барсу . Вот и всё .
One Live
29 Марта 2024 в 09:40
Тяжелые времена ждут Ливерпуль!
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