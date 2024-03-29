«Ливерпуль» принял решение по Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо считался основным претендентом на место Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Однако, как информирует The Times, руководство английского клуба приняло решение отказаться от приглашения испанского специалиста.

«Красные» больше не рассматривают кандидатуру Алонсо, поскольку тот склоняется к продолжению работы в Леверкузене в сезоне-2024/2025. Среди альтернативных вариантов «Ливерпуль» рассмотрит Роберто де Дзерби и Рубена Аморима.

Под руководством Алонсо «Байер» уверенно движется к чемпионству в Бундеслиге. После 26 туров команда занимает первое место с 10-очковым отрывом от «Баварии».

Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена