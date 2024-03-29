Фабрегас: «Ван Дейк мог бы получить «Золотой мяч»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Испании Сеск Фабрегас поделился мыслями о защитнике «Ливерпуля» Виргиле ван Дейке.
«Потенциально ван Дейк мог бы получить «Золотой мяч». Он показывает невероятные лидерские качества в «Ливерпуле». Благодаря интеллекту и видению игры Виргил способен контролировать каждый момент матча. Например, в противостоянии с Холанном нужна большая индивидуальность и футбольный ум», - передает слова испанца BR Sport.
В нынешнем сезоне нидерландский защитник принял участие в 36 поединках «Ливерпуля». На счету ван Дейка четыре забитых мяча и две результативные передачи.
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