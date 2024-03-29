Фабрегас: «Ван Дейк мог бы получить «Золотой мяч»

«Потенциально ван Дейк мог бы получить «Золотой мяч». Он показывает невероятные лидерские качества в «Ливерпуле». Благодаря интеллекту и видению игры Виргил способен контролировать каждый момент матча. Например, в противостоянии с Холанном нужна большая индивидуальность и футбольный ум», - передает слова испанца BR Sport.