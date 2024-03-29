Райс высказался о матче с «Манчестер Сити»

«В этом сезоне было много напряженных ситуаций в матчах, где мы не добились победы. После этого «Арсенал» начал отставать от лидеров. Перед важными играми ты чувствуешь давление. Понимаешь, что должен выйти и сделать все возможное для победы. Надеюсь, что наша команда сможет справиться», - цитирует полузащитника Standart Sport.