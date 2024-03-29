Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райс высказался о матче с «Манчестер Сити»

29 Марта 2024 • 09:25 Комментировать

Хавбек лондонского «Арсенала» Деклан Райс поделился мыслями о предстоящей встрече с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«В этом сезоне было много напряженных ситуаций в матчах, где мы не добились победы. После этого «Арсенал» начал отставать от лидеров. Перед важными играми ты чувствуешь давление. Понимаешь, что должен выйти и сделать все возможное для победы. Надеюсь, что наша команда сможет справиться», - цитирует полузащитника Standart Sport.

Поединок «Манчестер Сити» - «Арсенал» состоится 31 марта на «Этихаде». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Деклан Райс ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Месси обратился к «Барселоне» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024 Ромеу уволен из «Барселоны» «Барселона» решила продать известного форварда Мудрость Мудрика: Украина прорвалась на Евро-2024, зачехлив Исландию волевой победой Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Хвича тремя словами прокомментировал выход Грузии на Евро-2024
«Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России
Спортивные новости
Вратарь московского ЦСКА продолжит карьеру в США «Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» в плей-офф КХЛ, сравняв счёт в серии Канарейкин оценил работу Фёдорова в ЦСКА «Спартак» уступил «Металлургу» в матче серии плей-офф КХЛ, едва не отыгравшись с 0:4 Кожевников отреагировал на назначение Воробьёва в ЦСКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Марта
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» интересен защитник «Ювентуса»
11:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на аргентинского полузащитника
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового защитника в Италии
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может купить топ-полузащитника за 60 миллионов
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбирает замену Клоппу из двух тренеров
09:45 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас: «Ван Дейк мог бы получить «Золотой мяч»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может купить полузащитника за 50 млн евро
09:25 · Англия. Премьер-лига
Райс высказался о матче с «Манчестер Сити»
28 Марта
21:41 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ следят за форвардом «Фейеноорда» слухи
21:13 · Англия. Премьер-лига
На стадионе «Фулхэма» планируют сделать трибуну с бассейном 1
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» придётся заплатить больше 100 млн евро за двух защитников
20:29 · Англия. Премьер-лига
Источник: Робертсон избежал серьёзной травмы слухи
20:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал звезду на замену Каземиро
19:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за игроком сборной Испании, ценник – 60 млн евро
19:39 · Англия. Премьер-лига
Бёли отстранят от управления «Челси» через три года слухи
Все новости
Рекомендуем