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Источник: Робертсон избежал серьёзной травмы слухи

28 Марта 2024 • 20:29 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон получил травму в самой недавней игре шотландской национальной команды. Её сборная проводила 26 марта против команды Северной Ирландии, Робертсон был вынужден покинуть поле на 36-й минуте матча.

По информации Daily Mail, шотландцу удалось избежать серьёзного повреждения лодыжки. Однако под вопросом тот факт, что в ближайшем матче АПЛ против «Брайтона» он сможет помочь «красным».

Напомним, что Робертсон в этом сезоне уже получал серьёзную травму плеча. Случилось это в матче за сборную осенью, когда шотландцы гостили у сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Шотландии Эндрю Робертсон ещё теги
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