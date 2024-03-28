Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон получил травму в самой недавней игре шотландской национальной команды. Её сборная проводила 26 марта против команды Северной Ирландии, Робертсон был вынужден покинуть поле на 36-й минуте матча.

По информации Daily Mail, шотландцу удалось избежать серьёзного повреждения лодыжки. Однако под вопросом тот факт, что в ближайшем матче АПЛ против «Брайтона» он сможет помочь «красным».

Напомним, что Робертсон в этом сезоне уже получал серьёзную травму плеча. Случилось это в матче за сборную осенью, когда шотландцы гостили у сборной Испании.