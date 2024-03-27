Лукаку ответил на вопрос о возможном возвращении в «Челси»

Во вторник вечером сборные Англии и Бельгии сыграли вничью со счётом 2:2 в товарищеском матче на стадионе «Уэмбли». После игры с журналистами пообщался нападающий «красных дьяволов» Ромелу Лукаку. У бельгийца спросили о его возможном возвращении в «Челси».

«Я не знаю. Вам лучше спросить об этом у «Челси», - сказал Лукаку журналистам.

Как известно, 30-летний Лукаку сейчас выступает за итальянскую «Рому» в аренде. При этом у фактурного форварда есть контракт с «Челси», рассчитанный до середины 2026 года.

Добавим, что летом сборная Бельгии выступит на Евро-2024. Соперниками команды в группе будут сборные Румынии, Словакии и Украины.