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Два клуба АПЛ нацелились на форварда из Чемпионшипа слухи

27 Марта 2024 • 18:13 Комментировать
Саутгемптон
...
Мидлсбро
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29.03 18:00

Нападающий «Саутгемптона» Че Адамс может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, в услугах 27-летнего шотландца заинтересованы «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

В текущем сезоне Адамс появился на поле в 35 матчах с учетом всех турниров, забил 12 мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Трудовой договор Адамса с «Саутгемптоном» рассчитан до предстоящего лета. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

29 марта «Саутгемптон» примет у себя дома «Мидлсбро» в рамках 39-го тура Чемпионшипа.  

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САУТГЕМПТОН МИДЛСБРО
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