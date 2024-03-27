Нападающий «Саутгемптона» Че Адамс может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, в услугах 27-летнего шотландца заинтересованы «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

В текущем сезоне Адамс появился на поле в 35 матчах с учетом всех турниров, забил 12 мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Трудовой договор Адамса с «Саутгемптоном» рассчитан до предстоящего лета. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

29 марта «Саутгемптон» примет у себя дома «Мидлсбро» в рамках 39-го тура Чемпионшипа.