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Робертсон получил травму в матче за сборную Шотландии

26 Марта 2024 • 23:47 Комментировать
Шотландия
0:1
Северная Ирландия
окончен

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон был вынужденно заменён в товарищеском поединке сборной Шотландии против Северной Ирландии.

Капитан шотландцев покинул поле на 37-й минуте, а его место занял полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон. 30-летний футболист получил повреждение, степень серьёзности которого будет выявлена позднее.

Незадолго до замены – на 32-й минуте – сборная Шотландии пропустила гол, ставший единственным в первом тайме.

Эндрю Робертсон провёл 20 матчей за «Ливерпуль» в текущем сезоне, по разу отметившись голом и ассистом.

31 марта команда Юргена Клоппа сыграет на своём поле против «Брайтона».

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Ливерпуль Сборная Шотландии Эндрю Робертсон ещё теги

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