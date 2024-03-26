«Манчестер Юнайтед» интересен игрок сборной Турции

«Манчестер Юнайтед» разрабатывает планы на летнее трансферное окно. Согласно информации журналиста Корая Балоглу, гранд Премьер-лиги проявляет интерес к Оркуну Кекчю из «Бенфики».

Полузащитник сборной Турции выступает за «Бенфику» с прошлого лета после трансфера из «Фейеноорда», воспитанником которого он является. В 34 матчах сезона 2023/2024 Кекчю забил три гола и отдал десять результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Оркун Кекчю в 30 миллионов евро.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на шестой строчке в таблице Премьер-лиги.