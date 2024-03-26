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«Манчестер Юнайтед» интересен игрок сборной Турции

26 Марта 2024 • 14:51 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» разрабатывает планы на летнее трансферное окно. Согласно информации журналиста Корая Балоглу, гранд Премьер-лиги проявляет интерес к Оркуну Кекчю из «Бенфики».

Полузащитник сборной Турции выступает за «Бенфику» с прошлого лета после трансфера из «Фейеноорда», воспитанником которого он является. В 34 матчах сезона 2023/2024 Кекчю забил три гола и отдал десять результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Оркун Кекчю в 30 миллионов евро.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на шестой строчке в таблице Премьер-лиги.

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Бенфика Манчестер Юнайтед Оркун Кекчю трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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