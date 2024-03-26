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В «Вест Хэме» надеются, что «Лион» выкупит Бенрахма

26 Марта 2024 • 09:16 Комментировать
Лион
...
Реймс
30.03 23:00

Нападающий «Вест Хэма» Саид Бенрахма, перешедший минувшей зимой в «Лион» на правах аренды, может остаться во французском клубе на постоянной основе. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в английском клубе надеются на то, что «Лион» выкупит 28-летнего алжирца.

В нынешнем сезоне Бенрахма провёл за «Лион» и «Вест Хэм» в общей сложности 28 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Алжира в 22 миллиона евро.

Напомним, Бенрахма перешёл в «Вест Хэм» в январе 2021 года из «Брентфорда». За «молотобойцев» вингер успел провести 155 матчей, забить 24 гола и отдать 19 результативных передач.

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Лион Вест Хэм Саид Бенрахма трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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