В «Вест Хэме» надеются, что «Лион» выкупит Бенрахма

Нападающий «Вест Хэма» Саид Бенрахма, перешедший минувшей зимой в «Лион» на правах аренды, может остаться во французском клубе на постоянной основе. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в английском клубе надеются на то, что «Лион» выкупит 28-летнего алжирца.

В нынешнем сезоне Бенрахма провёл за «Лион» и «Вест Хэм» в общей сложности 28 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Алжира в 22 миллиона евро.

Напомним, Бенрахма перешёл в «Вест Хэм» в январе 2021 года из «Брентфорда». За «молотобойцев» вингер успел провести 155 матчей, забить 24 гола и отдать 19 результативных передач.