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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» с «Реймсом» разошлись миром

31 Марта 2024 • 00:54 Комментировать
Лион
1:1
Реймс
окончен

В 30-м туре чемпионата Франции встретились середняки «Лион» и «Реймс». Умар Дьяките упустил отличный шанс, вратарь справился с его ударом. Юнис Абдельамид в убойной позиции зарядил в штангу, а Джозеф Окуму удачно сыграл на добивании. Максанс Какере опасно атаковал, сейв вратаря. «Лион» отыгрался на 65-й минуте после удара головой от Эрнеста Нуама. Амир Ричардсон едва не вырвал победу для гостей, и кипер с трудом перевел мяч в перекладину.

После этой ничьей «Реймс» остается девятым, а соперник идет следом.

Протокол игры  
Лион1:1Реймс
  55'Окуму Джозеф (0:1)
(1:1) Нуама Эрнест65'  
Лопеш АнтониО'Брайан ДжекТолиссо Корентен  76'Чалета-Цар Дуе  71'Мэйтленд-Найлс ЭйнслиМилагрес Энрике 89' (Кумбеди Саэль ( 89') Какере МаксансМатич Неманья 62' (Фофана Малик ( 62') Шерки Райан 46' (Нуама Эрнест ( 46') Ляказетт Александр 62' (Бенрахма Саид ( 62') Орбан Гифт 72' (Бальде Мама ( 72')
Запасные: Перри ЛукасЛоврен ДеянЛепнан ЙоаннМангаля Орель
Диуф ЙеваннАгбаду ЭммануэльАбдельамид ЮнисОкуму ДжозефИто ДзюняМанетси Маршал  90'Атангана-Эдоа Валентин 72' (Коне Амаду ( 72') Акиеме Серхио 81' (Фоке Томас ( 81') Хадра Реда  20' 81' (Бузи Максим ( 81') Дьяките Умар 89' (Christ-Emmanuel Letono Mbondi ( 89') Накамура Кейто 73' (Ричардсон Амир ( 73'  79')
Запасные: Фофана ЯяОльеро АлександрДиакон МамадуКуду Теренс
30 марта. Стадион "Гроупама Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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