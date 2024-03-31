«Лион» с «Реймсом» разошлись миром

В 30-м туре чемпионата Франции встретились середняки «Лион» и «Реймс». Умар Дьяките упустил отличный шанс, вратарь справился с его ударом. Юнис Абдельамид в убойной позиции зарядил в штангу, а Джозеф Окуму удачно сыграл на добивании. Максанс Какере опасно атаковал, сейв вратаря. «Лион» отыгрался на 65-й минуте после удара головой от Эрнеста Нуама. Амир Ричардсон едва не вырвал победу для гостей, и кипер с трудом перевел мяч в перекладину.

После этой ничьей «Реймс» остается девятым, а соперник идет следом.