«Лион» с «Реймсом» разошлись миром

В 30-м туре чемпионата Франции встретились середняки «Лион» и «Реймс». Умар Дьяките упустил отличный шанс, вратарь справился с его ударом. Юнис Абдельамид в убойной позиции зарядил в штангу, а Джозеф Окуму удачно сыграл на добивании. Максанс Какере опасно атаковал, сейв вратаря. «Лион» отыгрался на 65-й минуте после удара головой от Эрнеста Нуама. Амир Ричардсон едва не вырвал победу для гостей, и кипер с трудом перевел мяч в перекладину.
После этой ничьей «Реймс» остается девятым, а соперник идет следом.
Протокол игры
|55'Окуму Джозеф (0:1)
|(1:1) Нуама Эрнест65'
Лопеш Антони•О'Брайан Джек•Толиссо Корентен• 76'Чалета-Цар Дуе• 71'Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Милагрес Энрике89' (Кумбеди Саэль (89') •Какере Максанс•Матич Неманья62' (Фофана Малик (62') •Шерки Райан46' (Нуама Эрнест (46') •Ляказетт Александр62' (Бенрахма Саид (62') •Орбан Гифт72' (Бальде Мама (72')
Запасные: Перри Лукас•Ловрен Деян•Лепнан Йоанн•Мангаля Орель
Диуф Йеванн•Агбаду Эммануэль•Абдельамид Юнис•Окуму Джозеф•Ито Дзюня•Манетси Маршал• 90'Атангана-Эдоа Валентин72' (Коне Амаду (72') •Акиеме Серхио81' (Фоке Томас (81') •Хадра Реда 20'81' (Бузи Максим (81') •Дьяките Умар89' (Christ-Emmanuel Letono Mbondi (89') •Накамура Кейто73' (Ричардсон Амир (73') 79'
Запасные: Фофана Яя•Ольеро Александр•Диакон Мамаду•Куду Теренс
30 марта. Стадион "Гроупама Арена".
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