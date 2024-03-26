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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена

26 Марта 2024 • 08:34 Комментировать (1)

Руководство «Ливерпуля» определилось с основными претендентами на пост главного тренера команды. В шорт-лист мерсисайдского топ-клуба входят три специалиста.

Как стало известно таблоиду Daily Mail, английский гранд выберет нового наставника из трех кандидатур. Речь идет о Хаби Алонсо («Байер»), Рубене Амориме («Спортинг») и Роберто де Дзерби («Брайтон»). «Ливерпуль» нацелен на подписание молодого тренера, который развивался бы вместе с командой.

Напомним, что нынешний рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп покинет клуб по окончании текущего сезона. Немец тренирует команду с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Хаби Алонсо Рубен Аморим Юрген Клопп Роберто де Дзерби ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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26 Марта 2024 в 09:38
Алонсо надо остаться в Байере, через год кто - то обсорется в Ливерпуле и можно будет спокойно принять клуб)
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