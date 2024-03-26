Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена

Руководство «Ливерпуля» определилось с основными претендентами на пост главного тренера команды. В шорт-лист мерсисайдского топ-клуба входят три специалиста.

Как стало известно таблоиду Daily Mail, английский гранд выберет нового наставника из трех кандидатур. Речь идет о Хаби Алонсо («Байер»), Рубене Амориме («Спортинг») и Роберто де Дзерби («Брайтон»). «Ливерпуль» нацелен на подписание молодого тренера, который развивался бы вместе с командой.

Напомним, что нынешний рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп покинет клуб по окончании текущего сезона. Немец тренирует команду с 2015 года.