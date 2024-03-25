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«Арсенал» выбрал новичка в оборону – начались переговоры

25 Марта 2024 • 22:25 Комментировать

Открытие летнего трансферного окна не за горами, и многие клубы уже сейчас готовят почву, думая об усилении своих составов. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на португальский Record, «Арсенал» начал переговоры по защитнику Усману Диоманде.

По данным источника, «Арсенал» готов предложить «Спортингу» за 20-летнего Диоманде 60 миллионов евро. При этом лиссабонские «львы» хотят получить за трансфер ивуарийца больше – целых 100 миллионов.

Усман Диоманде оказался в «Спортинге» в конце января 2023 года. С тех пор ивуариец провёл 46 матчей, в которых забил три гола и отдал один голевой пас.

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Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2024 Усман Диоманде ещё теги
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