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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шевченко и Лукаку - в рейтинге худших трансферов АПЛ

25 Марта 2024 • 10:46 Комментировать

Журналисты портала Give me Sport сформировали рейтинг топ-10 худших трансферов в истории Английской премьер-лиги. Первое место в нем занял Али Диа, перешедший в «Саутгемптон».

На второй позиции рейтинга находится Рикардо Альварес, которого приобрел «Сандерленд». Топ-3 замкнул бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, перебравшийся в лондонский «Челси». В десятку также попали трансферы Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» и Андрея Шевченко в «Челси».

Ранее был представлен рейтинг лучших центральных защитников чемпионата Англии. Первое место в нем занял капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Алексис Санчес Ромелу Лукаку Али Диа ещё теги
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Сегодня, 25 Марта
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