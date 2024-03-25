Шевченко и Лукаку - в рейтинге худших трансферов АПЛ

Журналисты портала Give me Sport сформировали рейтинг топ-10 худших трансферов в истории Английской премьер-лиги. Первое место в нем занял Али Диа, перешедший в «Саутгемптон».

На второй позиции рейтинга находится Рикардо Альварес, которого приобрел «Сандерленд». Топ-3 замкнул бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, перебравшийся в лондонский «Челси». В десятку также попали трансферы Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» и Андрея Шевченко в «Челси».

Ранее был представлен рейтинг лучших центральных защитников чемпионата Англии. Первое место в нем занял капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.