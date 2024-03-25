Ван Дейк или Диаш: выбран лучший центральный защитник АПЛ

Журналисты портала Give me Sport представили рейтинг топ-10 лучших центральных защитников Английской премьер-лиги. Первое место в нем занял представитель «Ливерпуля» Виргил ван Дейк. На второй позиции расположился футболист лондонского «Арсенала» Вильям Салиба. Третьим стал защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс.

В десятку лучших также попали: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Габриэль («Арсенал»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Эзри Конца («Астон Вилла»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Свен Ботман («Ньюкасл»).

В таблице АПЛ лидирует лондонский «Арсенал», на втором месте находится «Ливерпуль», а на третьем – «Манчестер Сити».