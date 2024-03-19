В летнее трансферное окно из «Реала» может уйти нападающий Родриго. Как стало известно TodoFichajes, мадридский гранд готов выслушать предложения по Родриго. При этом «сливочные» установили для бразильца минимальный ценник в 85 миллионов евро.

Серьёзный интерес к Родриго проявляют два топ-клуба Английской премьер-лиги – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В ближайшие недели переговоры могут активизироваться. «Канониры» и «красные дьяволы» оценят, готовы ли они заплатить «Реалу» требуемую сумму.

В сезоне 2023/2024 Родриго провёл 41 официальный матч. В них бразилец записал на свой счёт 13 голов и 8 голевых передач на партнёров.

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