Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы слухи

19 Марта 2024 • 14:27 Комментировать

В летнее трансферное окно из «Реала» может уйти нападающий Родриго. Как стало известно TodoFichajes, мадридский гранд готов выслушать предложения по Родриго. При этом «сливочные» установили для бразильца минимальный ценник в 85 миллионов евро.

Серьёзный интерес к Родриго проявляют два топ-клуба Английской премьер-лиги – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В ближайшие недели переговоры могут активизироваться. «Канониры» и «красные дьяволы» оценят, готовы ли они заплатить «Реалу» требуемую сумму.

В сезоне 2023/2024 Родриго провёл 41 официальный матч. В них бразилец записал на свой счёт 13 голов и 8 голевых передач на партнёров.

Звезда «Реала» может стать жертвой трансфера Мбаппе

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Месси мощно «отреагировал» на кричалки о Роналду
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
В МОК призвали спортсменов отказаться от участия в Играх Дружбы в России Омский «Авангард» расторг контракт с главным тренером «Салават Юлаев» подтвердил смерть Константина Кольцова «Трактор» в овертайме одолел «Динамо» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» поиздевался над «Авангардом» во втором матче серии плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Беллингем – великий, но…» Владелец «Манчестер Юнайтед» рассказал о стратегии клуба 1
14:07 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул призвал «Челси» пригласить Модрича и Крооса
14:04 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Манчестер Юнайтед» ответил, подпишет ли клуб Мбаппе
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Ненавижу их всех»: Новый владелец «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о борьбе за титул АПЛ
13:11 · Англия. Премьер-лига
Вернер очень комфортно чувствует себя в «Тоттенхэме» и хочет остаться
12:30 · Англия. Премьер-лига
Соареш покинет «Арсенал» в конце сезона
11:30 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони: «Я знаю свой потенциал»
11:18 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может уехать в мадридский клуб
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбрала первого футболиста на продажу 1
10:42 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ претендуют на Мусиалу
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» готова выкупить игрока «Манчестер Юнайтед» - названа сумма 3
09:05 · Англия. Премьер-лига
Мудрик хочет поехать на Олимпийские игры
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» нацелились на бельгийского полузащитника
08:17 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» приняла решение о будущем Санчо
18 Марта
23:10 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш призвал отменить одно правило футбола 7
Все новости
Рекомендуем