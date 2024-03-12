Скорее всего, нападающий Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно сменит «ПСЖ» на «Реал». Жертвой такого трансфера может стать Родриго. 23-летний футболист понимает, что приезд Мбаппе повлечёт за собой сокращение его игрового времени.

Как сообщает TodoFichajes, Родриго может покинуть «Реал» ближайшим летом. Агент звёздного форварда уже сейчас обсуждает возможный трансфер в другой клуб.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Родриго в 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразилец поучаствовал в 40 матчах, в которых записал на свой счёт 13 голов и 8 результативных передач на партнёров.

​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал»