Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может уехать в мадридский клуб

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, выступающий на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По информации источника, в подписании 27-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» планируют обсудить переход Софьяна летом, когда он вернется в расположение «Фиорентины». Аренда в английском клубе истекает в конце июня.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Амрабата в 22 миллиона евро.

Ранее в прессе появилась информация, что в трансфере опорника заинтересован туринский «Ювентус».