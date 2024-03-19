«Боруссия» приняла решение о будущем Санчо

В дортмундской «Боруссии» довольны выступлениями английского вингера Джедона Санчо, арендованного у «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sky Germany.

Согласно информации журналистов, руководство немецкого топ-клуба решило выкупить игрока у «красных дьяволов». Стороны начали переговоры о сумме потенциального трансфера. Сам полузащитник готов остаться в Дортмунде.

Напомним, что «шмели» арендовали Санчо в январское трансферное окно. С того момента 23-летний полузащитник провел восемь поединков за «Боруссию», отметившись одним голом и двумя результативными передачами.