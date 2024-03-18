Известна позиция Рэшфорда по возможному переходу в «ПСЖ»

В последние недели нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда слухи связывают с «ПСЖ». Впрочем, англичанин намерен отказаться от предложения гранда Лиги 1, если таковое поступит. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Sun Sport, Рэшфорд предпочитает остаться в стане «красных дьяволов».

В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд провёл 35 официальных матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего футболиста в 60 миллионов евро. Действующий контракт Рэшфорда рассчитан до середины 2028 года.

Саутгейт предупредил Рэшфорда