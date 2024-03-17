Саутгейт предупредил Рэшфорда

За последние полгода нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд несколько раз попадал в неприятные истории с походами в развлекательные заведения. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий на этот счёт.

«Маркусу предстоит борьба с Гордоном, Палмером и Фоденом. У нас большая конкуренция на этой позиции. То, что происходит с игроками в клубах, - это клубные дела, поскольку только клубы обладают полнотой информации. Мы наблюдаем за всем, ничего не упускаем. Я не говорю, что поведение за пределами поля не имеет значения, поскольку это явно не так. Но самое главное, на чём мы сосредотачиваемся, - выступления на поле. У Рэшфорда есть серьёзная конкуренция», - сказал Саутгейт журналистам.