Поэтому у «Челси» нет побед: «Детский сад» мешает команде ставить серьёзные задачи

Нередко в командах собираются игроки из разных возрастных категорий, и юные, и уже понюхавшие пороху в серьёзных баталиях. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о клубах чемпионата Англии с самым молодым и самым возрастным составом.
Преемники Абрамовича омолодили состав
Список самых молодых в лондонском «Челси» возглавляет центральный нападающий Дейвид Вашингтон. 5 июня ему исполнится всего 19 лет. Бывший клуб Абрамовича сегодня по праву считается самым юным в АПЛ. Ненамного ему уступает более скромный «Бёрнли». Цель на сезон пока очевидна – сохранение прописки в АПЛ. В категории необстрелянных явным представителем считается полузащитник канадского происхождения 19-летний Лука Колеошо.
Отцы и дети
В «Вест Хэме» в заявочном составе собрались футболисты разных поколений. Разница между самым возрастным, Лукашем Фабьянски, и самым молодым, Дивином Мубама, составляет 19 лет, 6 месяцев и 7 дней. Любопытно, что в старинном лондонском клубе линию обороны также «цементируют» 35-летний центральный защитник итальянского происхождения Анджело Огбонна и 34-летний левый защитник Аарон Крессуэлл.
Утверждение, что в защите играют более опытные, состоявшиеся футболисты, подтверждает «Эвертон». Общий суммарный возраст голкипера Джордана Пикфорда и левого защитника Янга Эшли приближается к 79 годам.
Самые юные клубы АПЛ в текущем сезоне
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(дата рождения, амплуа)
|«Челси»
|23,5
|23,1
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Дейвид Вашингтон
5 июня 2005 г., нападающий
|«Бёрнли»
|25,1
|23,2
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Лука Колеошо
15 сентября 2004 г., полузащитник
|«Брайтон»
|25,4
|24,7
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Джек Хиншелвуд
11 апреля 2005 г, полузащитник
|«Арсенал»
|25,5
|24,3
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Карл-Якоб Кейн
13 апреля 2002 г., вратарь
Самые возрастные клубы АПЛ в текущем сезоне
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(дата рождения, амплуа)
|«Эвертон»
|27,2
|29,4
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Энди Лонерган
19 октября 1983 г., вратарь
|«Фулхэм»
|28,1
|30,1
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Тим Рим
5 октября 1987 г., защитник
|«Вест Хэм»
|28,4
|29,5
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Лукаш Фабьянски
18 апреля 1985 г., вратарь
Константин Лицин
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