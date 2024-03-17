Поэтому у «Челси» нет побед: «Детский сад» мешает команде ставить серьёзные задачи

Нередко в командах собираются игроки из разных возрастных категорий, и юные, и уже понюхавшие пороху в серьёзных баталиях. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о клубах чемпионата Англии с самым молодым и самым возрастным составом.

Преемники Абрамовича омолодили состав

Список самых молодых в лондонском «Челси» возглавляет центральный нападающий Дейвид Вашингтон. 5 июня ему исполнится всего 19 лет. Бывший клуб Абрамовича сегодня по праву считается самым юным в АПЛ. Ненамного ему уступает более скромный «Бёрнли». Цель на сезон пока очевидна – сохранение прописки в АПЛ. В категории необстрелянных явным представителем считается полузащитник канадского происхождения 19-летний Лука Колеошо.

Отцы и дети

В «Вест Хэме» в заявочном составе собрались футболисты разных поколений. Разница между самым возрастным, Лукашем Фабьянски, и самым молодым, Дивином Мубама, составляет 19 лет, 6 месяцев и 7 дней. Любопытно, что в старинном лондонском клубе линию обороны также «цементируют» 35-летний центральный защитник итальянского происхождения Анджело Огбонна и 34-летний левый защитник Аарон Крессуэлл.

Утверждение, что в защите играют более опытные, состоявшиеся футболисты, подтверждает «Эвертон». Общий суммарный возраст голкипера Джордана Пикфорда и левого защитника Янга Эшли приближается к 79 годам.

Самые юные клубы АПЛ в текущем сезоне

Клуб Средний возраст, заявленных игроков Средний возраст стартового состава Самые – самые

(дата рождения, амплуа) «Челси» 23,5 23,1 Дейвид Вашингтон 5 июня 2005 г., нападающий «Бёрнли» 25,1 23,2 Лука Колеошо 15 сентября 2004 г., полузащитник «Брайтон» 25,4 24,7 Джек Хиншелвуд 11 апреля 2005 г, полузащитник «Арсенал» 25,5 24,3 Карл-Якоб Кейн 13 апреля 2002 г., вратарь

Самые возрастные клубы АПЛ в текущем сезоне

Клуб Средний возраст, заявленных игроков Средний возраст стартового состава Самые – самые

(дата рождения, амплуа) «Эвертон» 27,2 29,4 Энди Лонерган 19 октября 1983 г., вратарь «Фулхэм» 28,1 30,1 Тим Рим 5 октября 1987 г., защитник «Вест Хэм» 28,4 29,5 Лукаш Фабьянски 18 апреля 1985 г., вратарь

Константин Лицин