«Астон Вилла» может купить испанского вратаря за 60 млн евро

Вратарь сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Унай Симон может сменить команду в летнее трансферное окно. Согласно сообщениям журналистов Todofichajes, у голкипера есть вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге.

В услугах Симона заинтересован бирмингемская «Астон Вилла». «Львы» ведут переговоры с басками в течение последних нескольких месяцев. Сумма потенциального трансфера может составить порядка 60 миллионов евро.

26-летний вратарь выступает за «Атлетик» с лета 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2025 года.